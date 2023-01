Sono passate solamente poche ore dalla triste notizia della morte di Gina Lollobrigida, eppure, già adesso, arrivano dei retroscena relativi a cosa sarebbe accaduto fuori dalla stanza dove si trova l’attrice. Secondo le ricostruzioni arrivate dagli inviati Rai, precisamente prima quelli della trasmissione ‘Storie Italiane’ e poi quelli di ‘Oggi è un altro giorno’, fuori dalla camera della donna ci sarebbe stata una lite furiosa.

Da quanto si apprende, al capezzale dell’attrice nella clinica romana in cui si è spenta, oltre al figlio e al nipote, c’era anche l’ex marito Francisco Javier Rigau. L’uomo venne denunciato proprio da Gina Lollobrigida nel 2013 con l’accusa di averla sposata con l’inganno per ereditare i suoi beni. La donna ottenne, all’epoca, anche l’annullamento.

Ora, come detto, secondo gli inviati dei programmi di Rai 1 ‘Storie italiane’ e ‘Oggi è un altro giorno’, pare che sia scoppiata una rissa poco dopo la morte della diva.

Protagonisti Rigau e un amico dell’attrice, Adriano Aragozzini. L’ex marito dall’attrice avrebbe impedito all’uomo di entrare a darle un ultimo saluto. Da qui forti discussioni che sarebbero state appunto confermate dai presenti.

L’imprenditore spagnolo sarebbe arrivato ieri mattina in ospedale a Roma dove sono presenti anche Milko e Dimitri Skofic – figlio e nipote dell’attrice – con cui ha ottimi rapporti nonostante le questioni passate.

Al momento non ci sono stati ulteriori aggiornamenti ma l’episodio sarebbe stato confermato. Molto probabilmente il clima teso che si respira potrebbe essere dovuto a questioni legate all’eredità della donna di cui, sicuramente, si parlerà molto presto.

In tale ottica, la situazione risulta davvero molto complessa e non si escludono delle sorprese.

Di seguito, invece, un post Instagram che riguarda la compianta attrice:

View this post on Instagram

