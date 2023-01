Con grande gioia Bianca Atzei e Stefano Corti hanno annunciato di essere finalmente diventati genitori.

La cantante Bianca Atzei ha partorito e con enorme felicità ha annunciato ai suoi fan dei social di essere finalmente diventata mamma, desiderio che la cantante serbava ardentemente da tempo. Lei e Stefano Corti lo scorso anno hanno dovuto fare i conti con il dolore vissuto a seguito di un aborto ma fortunatamente, nei mesi successivi, avevano deciso di riprovarci e il loro sogno si è finalmente realizzato.

Bianca Atzei ha partorito: l’annuncio

Bianca Atzei ha svelato commossa e felice di aver dato alla luce il suo primo bebè, a lungo desiderato e cercato insieme al suo compagno, Stefano Corti. I due hanno svelato la gravidanza a mezzo social e la cantante durante questi 9 mesi non ha mancato di aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni e sulle sue speranze per il futuro. Bianca Atzei ha preferito tenere top secret il genere e il nome del bebè fino al giorno della sua nascita e tramite social aveva confessato che l’unica cosa per lei importante fosse la salute del suo bebè. La scelta è caduta sul nome Noa Alexander.

Ecco il post congiunto di Bianca e Stefano:

L’aborto

La cantante ha vissuto il dramma dell’aborto ed è rimasta profondamente segnata dalla vicenda.

“Ogni volta che Stefano provava a chiedermelo, io non mi sentivo di affrontarlo e di riprovare. Poi è successo, naturalmente, il desiderio, il ritornare a sperarci, ad andar avanti e volerlo profondamente”, aveva dichiarato tramite stories via social in seguito all’accaduto, e ancora: “Sono felice sia per il maschio che per la femmina… ovviamente è uguale per me, l’importante stia bene… Da sempre però l’idea del maschietto mi fa impazzire”.

Bianca Atzei

Oggi in tanti tra fan, amici e colleghi le stanno inviando i loro messaggi di congratulazioni via social e non vedono l’ora di saperne di più sulla nuova vita da mamma della cantante.

