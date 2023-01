Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono Chiara Ferragni e Fedez sul lago di Como, meta tra le più gettonate dei Ferragnez. La coppia, infatti, ama trascorrere molti weekend nella zona tanto che, stando alle indiscrezioni lanciate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, avrebbe individuato ed acquistato una villa extra lusso.

Il lago di Como resta una delle location più apprezzate dai vip, anche da quelli d’oltreoceano. George Clooney, com’è noto, è proprietario di una lussuosissima dimora nella zona e, pare, che a breve avrà come vicini i casa Chiara Ferragni e Fedez.

Il settimanale Chi, infatti, ha fatto sapere che l’imprenditrice digitale e il rapper hanno acquistato per 5 milioni di euro una super villa di 900 metri quadrati sulla sponda orientale del lago di Como,vicina a quella dell’attore americano.

Una location composta da parco, piscina e una Spa, che potrebbe essere sfruttata dai Ferragnez come luogo dove trascorrere momenti di relax o che potrebbe servire ad accogliere la famiglia in attesa che i lavori della nuova casa milanese giungano a conclusione.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram