Alfonso Signorini ha deciso di pubblicare sul settimanale Chi alcuni stralci di commenti sul Gf Vip che gli sono stati inviati dagli spettatori. Nelle lettere rese note si parla di “squallide figure di protagonismo assolutamente negativo”, “tutto è in disordine e sporco, tutta la casa è disordinata”. Alle critiche del pubblico, il conduttore del reality show ha deciso di replicare pubblicamente svelando quanto deciso insieme agli autori.

“A edizione terminata potrò dire anch’io la mia. Ora i miei doveri di padrone di casa mi impediscono di farlo”, ha iniziato a rispondere Signorini, pur non tirandosi indietro davanti alle critiche degli spettatori.

“Sono comunque d’accordo su una diffusa maleducazione dei Vipponi, nei modi espressivi, ma anche nelle azioni, che purtroppo si verifica in ogni edizione – ha scritto il conduttore e giornalista – . Il dato più preoccupante è che molti di questi ragazzi neppure si rendono conto della loro maleducazione, quasi che ci fosse una consuetudine a comportarsi così. E anche questo è un dato sul quale riflettere”.

“Da questa settimana ogni ‘infrazione’ inciderà sul budget messo a disposizione per la spesa settimanale e ben sappiamo che se si tocca il cibo tutti diventano più sensibili. Staremo a vedere…Un caro saluto a tutti!”, ha concluso Signorini, certo che determinati provvedimenti potrebbe modificare i comportamenti di alcuni concorrenti del Gf Vip.

