Nuovo scivolone di Attilio Romita nella casa del Grande Fratello Vip: il giornalista commenta Nikita e scatena la polemica in rete.

Attilio Romita non è nuovo a dichiarazioni sessiste e poco educate che hanno fatto accapponare la pelle al pubblico da casa. Dopo le esternazioni a luci rosse su Oriana Marzoli e dopo aver denigrato Sarah Altobello, l’ex mezzobusto del Tg 1 è finito nuovamente al centro della rete per alcune frasi infelici su Nikita. In un momento di confronto con Oriana e Sarah, Romita ha ammesso di non poter immaginare una notte sotto le coperte con la coinquilina.

Attilio Romita su Nikita: “Non mi viene di strapparle il perizoma”

Mentre la Marzoli e la Altobello esprimevano il loro pensiero sulla Pelizon palesando tutti i loro dubbi sulla sua personalità, Attilio è intervenuto: “Io non mi riesco ad immaginare una cosa di se**o con Nikita”.

“Perché il modo di parlare sempre così lento non mi fa sangue, proprio per niente – ha continuato lui – . Non mi scatena, non mi viene la voglia di strappare il perizoma a morsi”.

Le dichiarazioni di Romita hanno infastidito il web e su Twitter è scoppiata la polemica. “Attilio potrebbe essere tua figlia, che schifo e che imbarazzo!”, ha commentato una utente del web allineandosi al pensiero di molti.

“Io non mi riesco ad immaginare una cosa di sesso con Nikita, non mi fa sangue.

Non mi verrebbe la voglia di strappare il perizoma a morsi, proprio per niente”



Attilio potrebbe essere tua figlia, che schifo e che imbarazzo 🥶#gfvip #nikiters #donnalisipic.twitter.com/L2CC3S6jbZ — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 17, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG