Chiusa una parentesi amorosa, se ne apre un’altra per Leonardo Del Vecchio: l’erede di Luxottica avrebbe una nuova fidanzata.

Solo poche settimane fa, Leonardo Del Vecchio finiva al centro del gossip per la fine del matrimonio con Anna Castellini Baldissera, erede di una ricca famiglia milanese. I due, legati dal 2021, erano convolati a nozze a Saint Tropez con una cerimonia religiosa, ma solo sei mesi più tardi hanno ufficializzato la separazione.

Leonardo Del Vecchio, chi è la nuova fiamma

Se le motivazioni della fine delle nozze con la Castellini Baldissera sono rimaste rigorosamente top secret, la vita privata dell’erede di parte dell’impero Luxottica ha continuato a rimanere al centro dell’attenzione del gossip.

Come raccontano le immagini pubblicate dal settimanale Chi, Del Vecchio è stato avvistato per le vie dello shopping milanese insieme a colei che è già stata indicata come la nuova fidanzata.

Si tratta di Giselle Adora Brune, modella americana 22enne, esattamente come la ex moglie di Leonardo.

Lei, su Instagram, ha condiviso diversi momenti vissuti in quel di Milano tra ristoranti, shopping e viste mozzafiato, ma non ha mai menzionato l’imprenditore. Viste le immagini pubblicate da Chi, però, è facile intuire che abbia trascorso le sue giornate in compagnia di Del Vecchio.

