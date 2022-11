Attilio Romita si è fatto scappare una frase infelice nella casa del Grande Fratello Vip e, ora, il web insorge e chiede provvedimenti.

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Attilio Romita si era attirato le simpatie del pubblico da casa per alcune esternazioni ironiche che avevano convinto tutti. Finito al centro del gossip per il bacio con Giaele De Donà che ha fatto profondamente adirare la compagna del giornalista, Mimma Fusco, Romita è tornato ad essere protagonista della rete per alcune infelici esternazioni su Oriana Marzoli.

Attilio Romita, frasi volgari contro Oriana

In un momento di confronto con Luca Onestini e Charlie Gnocchi, Attilio Romita si è lasciato andare ad una riflessione discutibile su Oriana Marzoli, tra le new entry nella casa del Gf Vip.

“Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo – ha commentato l’ex mezzo busto del Tg1 – . A dire la verità, quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che lì si può fare un giretto, una schiacciatina, una bottarella!”.

“Non lo so ma io penso questo. Scusate ma voi incontrate una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che in ogni reality si cucca un fidanzato, cosa pensate? Che progetto mentale fate quando la guardate? Quindi cosa vi viene in mente? Che ragionamenti fate ragazzi dai”, ha continuato Romita sperando di trovare l’approvazione degli altri.

Onestini, però, davanti a quelle parole si è indignato e dissociato, mentre il popolo del web è insorto chiedendo un provvedimento disciplinare per il giornalista. Quest’ultimo, tuttavia, è già in nomination, quindi le esternazioni volgari sulla Marzoli potrebbero costargli l’uscita dal Gf Vip.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG