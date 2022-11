È stato il settimanale Chi a pubblicare alcuni scatti che ritraevano Luca Vezil in compagnia di una ragazza fuori da un locale milanese nella notte di Halloween. Secondo quanto riportato dal settimanale, l’ex di Valentina Ferragni sembrava invitasse la giovane a proseguire la serata lontano dal chiasso della festa. Poco dopo la pubblicazione della notizia, però, Vezil ha preferito intervenire per fare chiarezza.

“Era una festa di Halloween e siamo usciti a fumare una sigaretta (io non fumo) con questa ragazza ed altri amici – ha commentato Luca sulla pagine Instagram di ThePipol Gossip che riportava le foto del rotocalco diretto da Alfonso Signorini – .Ma le foto fatte ad hoc funzionano meglio giusto?”.

Intanto, mentre l’ex di Valentina Ferragni ci teneva a smentire categoricamente il nuovo flirt, qualcun altro correva sul profilo Instagram della sorella minore di Chiara per farle presenti le ultime novità sull’ex.

Alle insistenze del web, però, Valentina ha replicato con un sonoro: “Ma chi se ne frega!”. Insomma, pare proprio che l’amore decennale tra la Ferragni e Vezil sia un capitolo definitivamente chiuso.

