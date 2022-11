Nella separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara si inserisce anche la figura di Nora, madre della showgirl argentina, contraria alle decisioni della figlia.

Tra gossip e interviste in cui Wanda Nara ribadisce l’intenzione di volersi allontanare da Mauro Icardi, proseguono le notizie riguardanti l’allontanamento dell’argentina dal calciatore del Galatasaray. Ma, mentre qualcuno ipotizza che si tratti solo di una manovra di marketing e che, in realtà, Wanda e Mauro continuano a stare insieme, qualcun altro asserisce che la separazione sia in atto, ma sia fortemente contrastata dalla madre della showgirl.

La mamma di Wanda Nara teme le separazione da Icardi

A raccontare un particolare dei retroscena riguardanti la fine dell’unione tra Mauro Icardi e Wanda Nara è il giornalista argentino Rodrigo Lussich.

Intervistato nel corso del programma Socios del Espectáculo, l’esperto di gossip ha spiegato che Nora Colosimo, madre di Wanda, sta tremando davanti alle decisioni della figlia.

“È molto legata al genero e teme che la figlia possa scegliere L-Gante e compromettere il suo futuro – ha svelato il giornalista – . Nora ha paura di perdere la vita agiata e lussuosa che conduce oggi e non vuole andare di certo a vivere a General Rodriguez”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG