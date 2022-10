Breve tregua tra Wanda Nara e Mauro Icardi: la coppia si è riunita per un’occasione speciale, ma la pace sembra essere un miraggio.

Lo scontro tra Wanda Nara e Mauro Icardi prosegue: dopo l’annuncio di separazione da parte di lei su Instagram, il calciatore è passato all’attacco arrivando, poi, a definire la ex lo “zimbello del mondo intero” per il presunto flirt con il rapper L-Gante. Nelle ultime ore, però, la coppia è tornata a farsi vedere insieme, sorridente e serena, ma solo per un’occasione speciale: il compleanno della figlia Isabel.

Wanda Nara e Mauro Icardi, la pace è lontana

“Buon compleanno alla mia piccola Isabella, un essere che illumina tanto la nostra vita con la sua gioia e personalità così bella – ha scritto la Nara a corredo di uno scatto che la ritrae sorridente insieme alla figlia e a Mauro Icardi vicino alla torta di compleanno – .Che tu possa continuare a crescere sempre così felice e sana. Sei la mia piccola principessa e lo sarai sempre, non importa quanto cresci. Ti amo vita mia, con tutto il mio cuore. Mamma”.

Poco più tardi, Wanda ha condiviso un altro scatto che la ritrae con i figli, ma questa volta senza Mauro Icardi che, stando alle ultime indiscrezioni, l’avrebbe anche sollevata dall’incarico di agente.

“Abbiamo concluso così il compleanno di Isabel in Turchia – ha scritto lei – . La mia bambina non potrebbe essere più felice. Dalla mattina che viaggio con il camion pieno di palloncini, colazione per i suoi compagni, giochiamo con la sua nuova casa delle bambole e ceniamo in famiglia con la sua seconda torta, come lei voleva: due torte […]”.

