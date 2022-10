Sta scuotendo gli animi il caso che vede coinvolti Memo Remigi e Jessica Morlacchi: una ex protagonista di Amici prende la parola e fa una confessione.

La molestia di Memo Remigi ai danni di Jessica Morlacchi sta facendo discutere il web e la televisione. Il cantante, che ha minimizzato l’accaduto, ha provato a giustificare in maniera bonaria il suo atteggiamento, mentre la donna non ha ancora ricevuto alcun tipo di scuse. A schierarsi dalla parte della Morlacchi è una ex protagonista di Amici che, attraverso un post Instagram, ha confessato di essere stata anche lei vittima come Jessica.

“È successo a me e non l’ho mai detto”

A denunciare quanto successo in passato è stata Anna Pettinelli, che non ha avuto remore nell’esprimere tutta la sua solidarietà nei confronti di Jessica.

Così come quest’ultima, anche la professoressa di Amici è stata più volte vittima di molestie, ma non ha mai avuto il coraggio di denunciare. Ora, il suo comportamento non sarebbe più questo.

“Che vuoi che sia una pacchetta sul sedere? Innocua. Stavo scherzando! Scherzando un ca**o! – ha sbottato Anna Pettinelli – . Il fatto è che se questo video non fosse finito sui social, Jessica Morlacchi probabilmente non avrebbe denunciato l’accaduto e tutto sarebbe passato sotto silenzio”.

“È successo a me in passato più e più volte e non l’ho mai detto – ha confessato la ex professoressa di Amici – . Oggi lo farei ma allora non ho saputo superare l’imbarazzo”.

“Spero che oggi le donne abbiano coscienza di quanto questi atteggiamenti debbano essere denunciati e condannati senza scuse – ha concluso la Pettinelli – . Scuse che in questo caso non arriveranno mai a Jessica perché vorrebbe dire confermare l’accaduto, cosa, che al momento, il molestatore in questione nega recisamente”.

