Alcuni giorni fa, Vittoria Deganello lasciava il popolo del web a bocca aperta annunciando di essere in dolce attesa. La ex di Uomini e Donne, tornata single dopo la breve relazione con il calciatore Alessandro Murgia che la portò a diventare oggetto di numerose critiche visto il precedente legame sentimentale di lui, aveva lasciato intendere di aver deciso di tenere la bimba nonostante l’iniziale contrarietà del padre. Nelle ultime ore, però, pare che Murgia abbia cambiato idea scegliendo di prendersi le sue responsabilità.

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, il calciatore avrebbe deciso di prendersi cura della bambina che nascerà tra qualche mese.

“Murgia si sarebbe lasciato con la moglie e madre dei suoi figli. Ha deciso di prendersi le proprie responsabilità. Sarà dunque padre a tutti gli effetti delle bimba in grembo alla sua ex Deganello”, si legge sui social.

Nessun ritorno di fiamma tra il calciatore e la ex corteggiatrice, ma solo un rapporto civile finalizzato alla crescita della bambina che aspettano.

View this post on Instagram

