Emerge un nuovo caso che coinvolge Pamela Prati al Gf Vip: secondo Carolina Marconi avrebbe raccontato un’altra bugia.

Archiviato – almeno per il momento – il caso Mark Caltagirone, Pamela Prati continua ad attirare l’attenzione dei coinquilini del Gf Vip per un’altra presunta bugia raccontata. Nel curriculum della showgirl del Bagaglino, oltre alle esperienze televisive, figurano anche due brani – “Menelao” e “Que te la pongo” – che avrebbe firmato di suo pugno. Nelle ultime ore, però, Carolina Marconi ha disintegrato anche questa verità della Prati.

Carolina Marconi vuole smascherare Pamela Prati

“La smaschero perché io sulle sue canzoni so la verità”, ha sbottato la Marconi dopo la diretta di ieri su Canale 5.

“Ma guarda che ha mentito anche su quello. Lei ha fatto Que Te La Pongo e l’altra è Menealo – ha spiegato Carolina – . La prima è di una cantante e la seconda di un gruppo famoso in Sud America”.

La Prati, dunque, non avrebbe alcun merito per le hit che portano la sua firma e la sua voce.

“Ma cos’ha fatto lei? Non le ha scritte lei! Ti giuro che non sono fatte da lei – ha continuato la gieffina – . Lei si vanta, si vantava ‘sì Menealo l’ho fatta io è bella’ e cantava. Io le ho detto ‘ma cos’hai fatto tu? Non l’hai fatta tu’. Ma dovrebbe dire la verità, che l’ha rifatta e l’ha riproposta, ma che non è sua, non l’ha scritta lei”.

Carolina accusa di plagio pamela "telapongo non l'ha scritta lei è di un gruppo sudamericano" ahhahaha #GFVIP pic.twitter.com/pEX1Fl6eht — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 28, 2022

