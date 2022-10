Il pancino mostrato nelle ultime foto da Beatrice Valli continua a non convincere: l’influencer potrebbe essere in attesa del quarto figlio.

Solo alcuni giorni fa, in rete si scatenava il gossip riguardante Beatrice Valli e Marco Fantini: le rotondità sfoggiate dalla ex corteggiatrice di Uomini e Donne avevano subito fatto pensare alla quarta gravidanza. Attraverso le sue Instagram story, Beatrice aveva tentato di smentire immediatamente i pettegolezzi giustificando quel pancino con le cause provocate dal lattosio. Nelle ultime ore, però, la Valli è tornata sotto la lente d’ingrandimento del web…

Beatrice Valli nasconde la quarta gravidanza: il gossip

Stanno facendo il giro della rete le foto condivise da Beatrice Valli e dal marito Marco Fantini, ospiti della prima puntata dei Live di X Factor 2022.

La coppia si è fatta immortalare sul red carpet e non è passato inosservato il pancino che, ancora una volta, l’influencer ha sfoggiato.

L’abito lungo e fasciante scelto per l’occasione, infatti, ha alimentato il gossip sulla gravidanza tanto da scatenare le scommesse della rete.

Le immagini condivise ancora sui social, poi, sembrano aver dato al web la certezza che Beatrice Valli sia incinta del quarto figlio. A confermare il gossip – ancora non commentato dalla diretta interessata – è stato anche il portale Pipol, che ha scritto: “Noi c’eravamo e possiamo confermare la news relativa alla nuova dolce attesa”.

