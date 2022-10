Mauro Icardi non ci sta e, dopo il gossip della nuova liaison di Wanda Nara col rapper L-Gante, offende pesantemente la ex compagna.

Il matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara sta andando a rotoli. Qualche settimana fa, l’argentina aveva annunciato via social la rottura con il calciatore del Galatasaray che, già in quell’occasione, si era lasciato andare a sfoghi poco educati via social. Se la Nara, però, ha continuato a confermare la separazione, Icardi ha più volte tentato di riconquistarla con dichiarazioni affidate ad Instagram e viaggi oltreoceano. Nelle ultime ore, però, è tornato ad offendere la madre dei suoi figli.

Mauro Icardi e Wanda Nara, è scontro

La separazione tra i due argentini si sta consumando anche sui social e, nel corso di una diretta Instagram, Mauro Icardi si è lasciato prendere dalla rabbia.

“Si è discusso di così tante cose che dovevo chiarire. La verità è che parlo perché si sono accumulate molte bugie per molto tempo ed è ora di chiarirle e affrontarle – ha esordito il calciatore sui social – . Non sono ancora separato, sono ancora sposato, quando arriverà la prossima settimana vedremo cosa fare”.

Sostenendo che siano state raccontate troppe “bugie mediatiche”, Mauro ha ripercorso le ultime settimane insieme alla moglie parlando di litigi, ma non di una frattura tale da portare alla separazione.

“Fino a Miami andava tutto bene, la scorsa settimana sono stato a Buenos Aires – ha raccontato lo sportivo – . Ci sono discussioni come in una qualsiasi coppia. Ma da un giorno all’altro, Wanda posta quel comunicato su Instagram mentre mi parlava di altre cose”.

La priorità di Icardi restano, tuttavia, i figli da proteggere davanti al polverone che si è alzato sulla coppia.

“I bambini leggono le notizie. Hanno i loro social network e ovviamente vedono cosa si dice e me lo chiedono – ha detto – . Li chiarisco sempre e dico loro la verità su tutto. Siamo personaggi pubblici, celebrità… che fanno sempre notizia. Vorrei che fosse per altre cose, ma purtroppo non è così”.

Infine, non poteva mancare il commento di Mauro Icardi sulla liaison tra Wanda Nara ed L-Gante. “Non voglio commentare né nessuno nella mia famiglia ne vuole parlare. Non è quello che voglio per i miei figli e, soprattutto, per le mie figlie – ha fatto sapere – . Il cantante ha detto che era da qualche altra parte, ma erano insieme a fare un video alquanto ridicolo“.

“Io la conosco più di chiunque altro, l’ho sempre difesa, ma siamo arrivati a un punto che è indifendibile – ha concluso lui riferendosi a Wanda Nara – . È lo zimbello del mondo intero”.

