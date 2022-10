Una discussione tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese scatena le indiscrezioni su ipotetiche diffide da parte di Belén Rodriguez.

Il nome di Belén Rodriguez non è mai stato pronunciato nella casa del Grande Fratello Vip, eppure il suo “fantasma” aleggia tra le mura di Cinecittà. Antonino Spinalbese, ex compagno dell’argentina e padre di Luna Marì, non ha mai fatto il suo nome, nonostante più volte Alfonso Signorini lo abbia stuzzicato sull’argomento. A lasciar intendere che l’ex hairstylist sia stato diffidato da Belén è stata Cristina Quaranta.

“Situazione delicata tra Antonino e Belén”: ecco perché

In seguito ad un duro scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese, il primo si è scagliato duramente contro il coinquilino accusandolo di non aver mai raccontato nulla di sé.

“Ma lui che mi dice che sono un bambino e un sottone. E lui cos’è? – ha sbottato Donnamaria – . Ora mi insulta e manda a quel paese Charlie Gnocchi, ma fino a ieri era muto. Non ha raccontato nulla della sua storia. Hai sentito qualcosa su di lui? Non si è mai raccontato e adesso sclera”.

A placare l’animo di Edoardo e a fargli intendere che Antonino abbia delle situazioni difficili da gestire fuori dalla casa del Gf Vip è stata Cristina Quaranta.

L’ex di Non è la Rai, infatti, gli ha suggerito di non sentenziare sulla vita di Spinalbese, poiché la sua riservatezza potrebbe dipendere da diffide inviategli da Belén.

“Non dire queste cose perché tu non sei lui. La sua situazione è molto particolare e dovresti saperlo – ha commentato la Quaranta, stando anche lei ben attenta a non fare il nome dell’argentina – . Dai ci siamo capiti è una cosa diversa. Non ci hai mai pensato? Che ha delle diffide…”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG