Mauro Icardi spera ancora di poter salvare il matrimonio con Wanda Nara: il calciatore è volato in Argentina per riconquistarla.

L’ultimo colpo di scena nella storia tra Mauro Icardi e Wanda Nara parla della partenza del calciatore alla volta dell’Argentina. Il tentativo è quello di riconquistare la moglie, ormai sul piede di guerra dopo l’annuncio della separazione dal marito. Lui, non convocato dal Galatasary per la partita contro l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella, ha chiesto al suo avvocato di accompagnarlo per un chiarimento con la Nara.

Mauro Icardi torna da Wanda Nara

Non è la prima volta che il calciatore argentino si rende protagonista di un colpo di testa amoroso. Icardi e la Nara vivono, da un po’ di tempo, una relazione turbolenta che si riversa anche sulla professione di Mauro.

In seguito al gossip sulla tresca tra il calciatore e Eugenia Suarez, risalente allo scorso dicembre, lui aveva abbandonato Parigi per correre a Milano e cercare il chiarimento con la Nara.

Questa volta, però, il viaggio è stato più lungo. Icardi si è imbarcato da Istanbul per arrivare fino in Argentina, abbandonando la squadra del Galatasaray subito dopo gli allenamenti.

La non convocazione di Mauro, infatti, non è stata una scelta della società calcistica turca, ma dello stesso calciatore, che si è dileguato sperando di poter riconquistare la moglie.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG