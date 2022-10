Occhi puntati su Francesca Del Taglia, ex protagonista di Uomini e Donne: pare abbia un nuovo fidanzato dopo Eugenio Colombo.

La relazione tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo è nata negli studi di Uomini e Donne. I due si sono fidanzati alla fine del percorso di lui come tronista e, fino a qualche tempo fa, rappresentavano una delle coppie più solide del dating show di Canale 5. Da mesi, però, si rincorrevano voci di una presunta crisi, poi smentite e infine confermate dai diretti interessati. A ufficializzare la rottura, però, è stato Colombo, che ha accusato la madre dei suoi due figli di averlo tradito.

Francesca Del Taglia, nuovo amore dopo Eugenio Colombo

Se Eugenio ha scelto i social per (s)parlare della sua ex compagna accusandola di aver trascorso la notte in albergo con un altro uomo quando ancora non si erano ufficialmente separati, lei ha preferito la via del silenzio.

Per tutelare i figli, infatti, la Del Taglia non ha voluto raccontare i dettagli della fine dell’amore con l’ex tronista ma, nelle ultime ore, sono arrivate una serie di segnalazioni che parlano di un nuovo presunto fidanzato per Francesca.

A rendere noti i messaggi inviati da alcuni utenti della rete è stata la blogger Deianira Marzano, che ha condiviso su Instagram gli screenshot e le foto inviati da alcuni testimoni.

Nelle immagini si nota la Del Taglia in compagnia del presunto nuovo fidanzato. “Sono di Cecina e Francesca sta ufficialmente con Federico, amico di Elia, fidanzato di sua sorella – ha scritto una follower – .Povero Eugenio”.

Al momento, nonostante il gossip, Francesca Del Taglia ha preferito non esporsi per confermare o smentire le notizie sulla sua vita privata.

Riproduzione riservata © 2022 - DG