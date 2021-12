Francesca risponde stizzita ai rumors lanciati da alcuni influencer del Gossip su Instagram.

Ricordiamo tutti Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, coppia formatasi nel 2013 nel salotto del love show condotto da Maria de Filippi, Uomini e Donne. Secondo alcuni indiscrezioni, dopo ben 8 anni di storia d’amore il tronista e la corteggiatrice starebbero passando un momento difficile.

A far trapelare i primi rumors è stato il giornalista gossip Amedeo Venza. Dailynews riporta le sue dichiarazioni rilasciate tramite le storie di Instagram: “Mi permetto di parlarne perché ho sentito entrambi e vi comunico con grande rammarico che Eugenio e Francesca sono in crisi… stanno passando un periodo molto delicato che preferisco non dire io e che spero lo facciano loro se e quando lo se lo sentiranno“.

Lo segue a ruota un’altra influencer che non manca mai di parlare dei fatti degli altri, Deianira Marzano. Quest’ultima avrebbe postato gli screenshot di una chat (non ci è dato sapere chi fossero gli autori della conversazione) in cui si parla di un tradimento del tronista.

Francesca del Taglia, stanca che fossero gli altri a parlare della sua situazione, è intervenuta tramite le storie del suo profilo Instagram. Continuiamo a citare il sito: “Mi stanno arrivando messaggi assurdi in direct e visto che io teatrini non ne ho mai fatti e mai ne farò chiedo un minimo di rispetto, visto che non è un bel momento. Ne ho sempre parlato con molta tranquillità e quindi, ecco, un minimo di dignità, ragazze, su! Noi abbiamo due figli, quindi l’ultima cosa che vogliamo è fare teatrini stupidi, gossippate inventate, quindi evitiamo cazzate e tutto, sono momenti che tutte le persone normali hanno in un rapporto, soprattutto dopo tanti anni che due persone stanno insieme, quindi detto ciò sono affari nostri”

Secondo voi si tratta solo di una crisi passeggera?

