L’annuncio è su tutti i social e persino su alcune testate giornalistiche importanti: la cantautrice rapper statunitense Cardi B lavorerà per Playboy con un ruolo esclusivamente pensato per lei: Creative Director In Residence, ossia direttrice creativa.

La sua felicità è inarrestabile, lo vediamo persino con un post sul suo profilo Twitter: “Non posso credere che sono la direttrice creativa di Playboy! Ci sono così tante cose che voglio fare!“

I can’t believe I’m the creative director at playboy!!! Soooo much things I want to do!Which artist would y’all love to see on some sexy shit on the cover of playboy?