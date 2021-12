Dayane Mello lancia un messaggio sui social, che ha spiazzato i fan, dopo la sua eliminazione dal reality La Fazenda.

Dopo l’eliminazione da La Fazenda, Dayane Mello ritorna sui suoi profili social, lanciando un messaggio che ha spiazzato i suoi seguaci: “Imparare dai miei errori e andare avanti con la mia vita“. Parole molto importanti che giungono dopo la partecipazione al reality show svoltosi in Brasile. Ecco cosa ha comunicato la bellissima modella brasiliana ai suoi fan.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Dayane Mello

Dayane Mello, il messaggio criptico dopo La Fazenda

Dopo aver partecipato al reality show brasiliano La Fazenda, Dayane Mello è ritornata a scrivere sui social, lanciando un messaggio che ha fatto molto riflettere i suoi fan. Terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, la Mello ha deciso di ritornare nel suo paese natale, per trascorrere un po’ di tempo con la sua famiglia e prendere parte al reality della sua terra d’origine. In questa occasione, però, ha ricevuto delle molestie da uno dei concorrenti, Nego Do Borel, venendo bullizzata dopo l’eliminazione di quest’ultimo. Il post:

Ecco cosa leggiamo in didascalia: “Respirare e comprendere con calma tutto ciò che è successo nel reality show. Grazie a tutte le persone che in qualche modo mi sono piaciute e mi scuso per le persone che ho fatto inca**are con alcune affermazioni sbagliate. Rispetto per i partecipanti che se ne sono andati e che sono ancora in casa. D’ora in poi sarà il momento di riflettere, imparare dai miei errori e andare avanti con la mia vita. Gratitudine!“.

Dayandyou, la linea di cosmetici della modella

Oltre a prendere parte a programmi televisivi, la meravigliosa modella brasiliana – eliminata da La Fazenda – ha lanciato anche il proprio brand, Dayandyou, di cui ha presentato il primo prodotto, ossia un profumo che entra a far parte della linea di cosmetici da lei ideata.

Il profumo è stato chiamato Goccia: si tratta di un Eau de Parfum, per cui la showgirl ha lanciato anche uno spot sui social, di cui è protagonista e in cui indossa una felpa con stampa arcobaleno.

Riproduzione riservata © 2021 - DG