Finalmente Dayane Mello è stata eliminata dalla Fazenda e potrà uscire dall’incubo in cui è stata molestata da un concorrente: le parole dello staff però non convincono.

La modella brasiliana Dayane Mello è stata eliminata dal reality La Fazenda. La sua uscita è letta come qualcosa di positivo considerando le molestie subite. In tanti chiedevano l’uscita dalla trasmissione dell’ex gieffina. Ora le parole del suo staff però creano delle polemiche.

Le dichiarazioni dello staff di Dayane Mello

“Intensità! L’intensità è tutto ciò che descrive il suo percorso dentro a La Fattoria. Ricordiamo molto bene il suo ultimo saluto prima di entrare. La nostalgia è immensa, ci consuma in modo gigantesco. In questo video, volevamo mettere tutti i tuoi momenti migliori e più grandi all’interno di questo reality, in particolare i suoi legami, i suoi partner e tutto l’amore che è stato costruito in questi mesi.”

Questo il comunicato dello staff riportato da Blogtivvù, che aggiunge: “Ogni giorno cresce solo l’orgoglio di aver visto Dayane donna, ragazza, madre e tutte le altre cose buone che ha fatto. La sua fedeltà ci ha fatto capire quanto sarà dalla parte di chi ha bisogno di una mano, di un consiglio, di un abbraccio e di quella compagnia che scalda l’anima. Grazie per aver seguito il tuo cuore, il tuo intuito e ciò in cui credi. Ti amiamo, Dayane Mello!“.

Sembra che il suo staff la incoraggi nel suo percorso televisivo ma in molti hanno pensato che Dayane Mello non abbia ancora metabolizzato le molestie subite e che necessitava di tornare alla sua vita il prima possibile.

