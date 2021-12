Carmen Russo ha visto entrare nuovi vip all’interno della Casa più spiata d’Italia e ha capito che il GF si prolungherà ma questa notizia non sembra entusiasmarla molto.

Carmen Russo potrebbe voler abbandonare la Casa del GF Vip a dicembre. L’ex ballerina ha manifestato la mancanza di sua figlia e suo marito e l’idea di rimanere fino a Marzo potrebbe destabilizzarla. A chiarire la cosa c’è Enzo Paolo Turchi ai microfoni di Casa Chi.

Le dichiarazioni di Enzo Paolo Turchi per Carmen Russo

“Cosa ne penso? Carmen dalla prima puntata non ha avuto più rapporti con noi e non sa cosa accade fuori. Lei si preoccupa della bambina. Io vorrei parlarle e dirle che è tutto ok! Se si sente di rimanere deve stare lì perché Maria sta benissimo con me. Vorrei farle sapere questo ma dovrei dirglielo io. Io sono felice se torna a casa ma anche se resta al GF Vip”. Queste le parole di Enzo Paolo Turchi sull’ipotetico abbandono di Carmen Russo al GF Vip 6 prima del tempo.

Il marito dell’ex ballerina poi, si lascia andare ad alcuni commenti sui concorrenti della Casa e dichiara: “Capisco che ognuno ha la sua strategia i giovani la sbagliano spesso proprio perché sono giovani. Se fai il Grande Fratello Vip devi mettere in gioco la tua carriera. Se non giochi niente è difficile. Per esempio Lulù, deve approfittarne per fare un bagaglio nella vita. Alex vorrei capirlo anch’io perché è perfetto su tante cose ma delle volte pecca proprio sulla recitazione. Soleil ci sta cascando secondo me… e si sta innamorando veramente. Era la più forte ma vicino all’amore si casca. “

