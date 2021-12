Ennesima dichiarazione spiazzante di Alex Belli per Soleil Sorge che in confessionale sostiene di amare veramente la gieffina e di essere in difficoltà.

Il triangolo amoroso tra Alex, Delia e Soleil sta assumendo sempre più forma. L’attore è uscito allo scoperto dichiarando alla gieffina i suoi sentimenti ma ora ha spiazzato tutti con delle dichiarazioni in confessionale. Sembra sempre più vicina l’ipotesi che Belli esca dalla Casa per tornare dalla compagna ma in molti ci vedono una farsa.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Le dichiarazioni di Alex Belli su Soleil Sorge

“Io Soleil veramente la amo, amo tutte le sue sfaccettature, amo quella parte sua debole che è la parte che fa innamorare molto probabilmente un uomo. Le voglio veramente tanto bene. Io sarei disposto ad andarmene via per lasciarla libera. Questa è l’espressione più alta del bene che si può provare per una persona.” Queste le dichiarazioni di Alex Belli, riportate da Blogtivvù, in confessionale.

Da diversi giorni l’attore aveva espresso la volontà di andare via dal GF Vip 6 per potersi staccare da Soleil e darle autonomia nel reality. La gieffina però non ha preso bene queste intenzioni e all’attore dichiara: “Fuggire da una cosa non è mai la risposta, bisogna razionalizzare e trovare una soluzione. E’ lui che dovrebbe comprendere qualcosa al di fuori perché qua dentro è tutto molto chiaro“.

Riproduzione riservata © 2021 - DG