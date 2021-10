Anche María Eugenia China Suárez, la donna finita al centro del gossip tra Mauro Icardi e sua moglie Wanda Nara, ha trovato il coraggio di dire la sua, e ha svelato molti dettagli finora sconosciuti.

In molti l’hanno additata come la terza incomoda, come una tentatrice. Altri, particolarmente infervorati dal vortice del gossip, l’hanno addirittura definita come una sfasciafamiglie. Ora, tuttavia, María Eugenia China Suárez ha finalmente rotto il silenzio e rivela nuovi dettagli inediti sul caso che l’ha vista finire al centro del gossip tra Mauro Icardi e sua moglie Wanda Nara, e si è espressa attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

“Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione” scrive Eugenia Suárez. “Ho sempre creduto che fossero separati“. La modella argentina conferma dunque il suo coinvolgimento, ma in maniera del tutto comprensibile vuole anche difendersi da chi l’ha attaccata negli ultimi giorni. “Il costo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo sto pagando solo io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha fatto un errore“.

Dalle sue parole emerge una sorta di frustrazione, di rabbia, rivolta in particolare a chi l’ha calunniata negli ultimi giorni. “Sembra che sia più credibile per questa società, sapendo come si comportano sempre, che io sono il cattivo, quello che inganna e non la vittima”. Infine, spiega come il rompere il silenzio e tentare così di difendersi sia un gesto di solidarietà verso il genere femminile: “Lo faccio per me e per le altre donne che sono sempre state usate e giudicate. Sono una donna che non ha più paura di affermare il suo diritto a vivere libera dai pregiudizi”.