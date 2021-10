Can Yaman ha recentemente deciso di mostrare casa sua alla collega Francesca Chillemi, e il tutto è stato paparazzato dagli obiettivi dei giornalisti di Vero.

Basta uno scambio di attenzioni per far volare con la fantasia i milioni di fan dell’ormai iconico attore turco. Ma, d’altronde, è difficile biasimarli: in molti, dopo la chiacchieratissima avventura estiva con Diletta Leotta che si è conclusa lontano dalla luce dei riflettori lasciando solamente un silenzio ingombrante, vorrebbero vedere il loro beniamino ritrovare l’amore. E in molti, da qualche mese a questa parte, continuano ad affiancare Can Yaman a Francesca Chillemi. I due sono già apparsi in diversi scatti dove parevano scambiarsi sorrisi e sguardi di complicità, e ora un nuovo tassello pare andare ad arricchire l’ipotesi di una possibile relazione.

I giornalisti del settimanale Vero, infatti, hanno paparazzato la Chillemi a casa di Can Yaman. L’attore turco, a quanto pare, avrebbe voluto mostrare la sua terrazza alla collega, che a rigor del vero era anche accompagnata da un’amica. Se in molti parlano di possibile relazione, dobbiamo ricordare che Can Yaman e Francesca Chillemi si sono conosciuti per motivi strettamente professionali. Gli attori, infatti, stanno lavorando proprio in questi giorni alla fiction “Viola come il mare”, un giallo ambientato appunto nel capoluogo siculo.