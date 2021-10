Nuovo scontro tra i coinquilini del Grande Fratello Vip: questa volta a litigare sono Katia Ricciarelli e Alex Belli, a causa di alcune parole pronunciate dalla soprano in merito a una canzone.

Tutto nasce da un gioco: Davide, Alex Belli e Soleil avevano composto una breve canzoncina ironica sulle note di “Sì viaggiare” di Lucio Battisti, e avevano preso a cantarla mentre lavavano i piatti. Il modo di cantare di Davide, tuttavia, non è stato affatto gradito da Katia Ricciarelli, che, convinta che nelle movenze dell’attore ci fosse della cattiveria, ha espresso le proprie perplessità invitando i tre a “cambiare atteggiamento”. Il commento della soprano è sembrato eccessivamente puntiglioso ad Alex, e così la discussione è sfociata in un’accesa litigata tra i due.

“Si tratta di sdrammatizzazione. Lungi da me andare a calcare qualcosa. Io mi tiro via dal discorso…” ha spiegato Alex Belli, il tono di voce tendente all’esasperato. “Prendetevi un po’ più sul ridere, sdrammatizzate di più. Posso cantare quello che voglio? E’ una roba ingiusta. Mandatemi fuori perché non ce la faccio più, se non posso esprimermi e cantare una canzone di merd* allora fatemi uscire”. E la Ricciarelli gli ha risposto per rime, accusandolo di non essere sincero: “C’è un modo per scherzare. Non si può sempre scherzare recitando. Bisogna essere più sinceri e meno attori. Siamo venuti qua a recitare? Allora comincio anch’io a recitare”.

“Fai quello che vuoi, ma non è possibile che mi devo sentir giudicato perché canto una canzone storpiata“, torna a ribattere Alex. La Ricciarelli, tuttavia, è inamovibile: ““Le parole mi andavano bene. Andava male il modo con cui cantavi la canzone. Sei in una casa di 22 persone e rispetta anche gli altri”. Alex Belli controbatte: “Posso cantare quello che voglio? Posso avere la libertà di esprimermi?“ “Fai come vuoi. Finalmente è venuto fuori il vero Alex“.