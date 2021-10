Miley Cyrus torna a far discutere di sé con la pubblicazione sul suo profilo Instagram di uno scatto davvero provocante dove mostra il suo lato B.

Diventata celebre per l’ormai iconica serie Hannah Montana e in seguito per la sua incredibile carriera da cantautrice e doppiatrice, Miley Cyrus si è anche resa protagonista di innumerevoli scatti, pose e altre esibizioni piuttosto provocanti. E ora ecco che infatti torna alla ribalta pubblicando sul proprio profilo di Instagram una foto senza veli dove mostra ai suoi 150 milioni di follower il suo lato B.

Lo scatto in questione la ritrae piegata su di un ceppo, nel bel mezzo del verde di una foresta, e la star statunitense pare non indossare proprio nulla, a parte un paio di slip, i calzini e forse le scarpe. La foto, come Miley stessa spiega nella didascalia del post, è stata realizzata per la rivista Interview Magazine, che ha recentemente pubblicato un intero servizio dedicato proprio a lei. Tra i commenti del post (c’era da aspettarselo) ovviamente sono in molti a criticare la decisione di Miley di pubblicare uno scatto così provocante. Fortunatamente, tuttavia, sono molti di più coloro che invece hanno voluto sostenere la decisione della cantautrice di voler celebrare la sua bellezza e sensualità in questo modo.