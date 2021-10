Wanda Nara ha appena pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove, oltre ad alcune foto con Mauro Icardi, scrive parole durissime presumibilmente nei confronti di María Eugenia Suárez.

Che Wanda Nara è Mauro Icardi siano riusciti a superare la brutta crisi che nei giorni scorsi aveva messo in discussione il loro rapporto è un qualcosa di chiaro e ben conosciuto. Nelle ultime ore la modella e il calciatore hanno infatti ribadito la loro unione postando diverse foto e dediche amorose sui loro rispettivi profili social, in modo da far tacere tutti coloro che li volevano divisi. Wanda Nara, tuttavia, ha evidentemente sentito il bisogno di sottolineare un’altra volta il messaggio con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

La storia include una serie di scatti della coppia che li ritrae in momenti di intimità e tenerezza: una cena insieme, una gita in barca, qualche serata di divertimento e tanti baci. E fin qui, nulla di sorprendente: è comprensibile che la Nara voglia far capire al mondo ‘lui è mio e guai a chi si avvicina’. Ciò che più colpisce, infatti, sono le durissime parole che la modella ha presumibilmente dedicato a María Eugenia Suárez, la donna che secondo il gossip che l’ha vista protagonista avrebbe fatto perdere la testa a Mauro Icardi. “Della famiglia me ne occupo io” scrive Wanda Nara, “Delle putt**e la vita stessa.”