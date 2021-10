Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono riavvicinati per qualche parola di confronto dopo diversi giorni di distacco e lontananza.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, in veranda, a chiacchierare da soli. Se tornassimo indietro di qualche tempo non ci stupirebbe affatto vederli così: tra i due era in corso una relazione ricca di momenti di tenerezza. Ora, tuttavia, la situazione è ben diversa. C’è stato un lungo periodo di freddo distacco tra loro, e Lulù ha recentemente accusato una crisi di nervi che l’ha portata a considerare di abbandonare il programma. Forse proprio questo momento di debolezza ha spinto Bortuzzo a riavvicinarsi, per rassicurarla e aiutarla a rimettersi in carreggiata.

“Siamo tutti diversi, con esperienze diverse, però è bello il loro legame” ha detto la principessa riferendosi alla storia tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. “Una frase bella che mi è piaciuta, su Nicola, è stato quando qualcuno ha detto ‘Se ti piace bene altrimenti chiudi’ e Miriana ha risposto ‘perché devo chiudere, perché devo sbattere le porte in faccia a Nicola?’. Questa cosa mi è piaciuta tanto. Lei non ha chiuso a priori. Io ho pensato ‘che brava che è stata’”. Parole che inevitabilmente hanno un retrogusto amaro, quelle di Lulù, che poi confessa a Manuel che anche a lei sarebbe piaciuto passare una serata nella Love Boat in sua compagnia.

“Però capisci che quando qualcuno lascia la porta aperta, anche nel caso suo, è una porta che non significa che avranno un lito fine” ha spiegato Manuel, calmo, ben conscio dell’attrazione che Lulù ancora prova nei suoi confronti e delle difficoltà che affronta vivendo 24 ore su 24 in sua compagnia. “Cioè non vuol dire che la porta è aperta ed allora Nicola andrà a segno. Porta aperta significa che Nicola potrà mettersi con Miriana, forse”. Poi, ecco la frase che illumina il volto della principessa: “Le porte aperte ci sono anche tra me e te nella consapevolezza che le cose possono andare come non possono andare”.