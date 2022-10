Elodie torna a parlare delle elezioni del 25 settembre scorso e si esprime sulla vittoria di Giorgia Meloni, da lei attaccata per alcune posizioni politiche.

Ospite di Propaganda Live, Elodie non ha esitato a parlare delle sue posizioni politiche, apertamente di sinistra. Cresciuta con dei valori diametralmente opposti a quelli portati avanti dalla destra, la cantante di origini romane si è poi espressa riguardo la vittoria alle elezioni della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Elodie: “Ho amici di destra, ci vogliamo bene”

“Sono nata e cresciuta in periferia, mi sono sempre ritrovata a sinistra – ha raccontato Elodie – . Mio padre mi ha cresciuto con valori della sinistra che dovrebbe essere vicina ai diritti e dovrebbe ascoltare la gente che ha bisogno”.

“Ho amici di destra, litighiamo ma ci vogliamo bene: c’è sempre un punto di incontro se non si è estremisti. Ora i miei amici sono contenti ma non si sentono rappresentati. Sui diritti, dall’aborto all’omotransfobia, siamo d’accordo – ha continuato lei, che riguardo Giorgia Meloni ha aggiunto – . Farà quello che deve fare, sperando che non si torni indietro sui diritti acquisiti. Basta, per il resto vedremo”.

E riguardo una possibile candidatura tra le file del Pd, Elodie ha prontamente smentito. “[…]Io sono una cittadina, mi limito ad esprimere il mio punto di vista. Credo che in questo momento storico manchino persone a cui credere, figure in cui ritrovarsi – ha sottolineato – . Fare ciò che si dice sembra una cosa rara”.

