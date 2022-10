Tornata single, Vanessa Incontrada non ha nascosto il desiderio di una seconda maternità: la confessione a Verissimo.

Dopo molti anni di relazione, Vanessa Incontrada ha ufficializzato la fine della storia con Rossano Laurini. La conduttrice di origini spagnole, sempre molto riservata sulla vita privata, ha rotto il silenzio sottolineando di essere in ottimi rapporti con l’ex compagno e di sentirsi legata a lui grazie al figlio Isal. Il giovane, oggi 14enne, non ha sofferto minimamente per la separazione dei genitori e, nel caso in cui la madre dovesse trovare un nuovo compagno, potrebbe avere anche un fratello/sorella.

Vanessa Incontrada e il desiderio di un secondo figlio

A palesare il desiderio di un’altra maternità è stata Vanessa Incontrada che, ospite di Verissimo, ha ammesso di essersi data del tempo per una eventuale seconda gravidanza.

“Mi sono data un tempo anche perché non ho più trent’anni – ha detto – . Mi piacerebbe molto rivivere una maternità. Lo vedo quando vedo i bambini delle mie amiche, mi viene proprio questa voglia di rivivere tutto quello che ho vissuto con Isal”.

Il figlio nato dalla relazione con Laurini è, oggi, adolescente e la Incontrada ha raccontato come il loro rapporto sia cambiato negli anni.

“Ormai va per la sua strada. Quando lo accompagno a scuola, ad esempio, mi chiede di lasciarlo ad un chilometro di lontananza, in modo che i suoi compagni non mi vedano – ha confidato la Incontrada – . Lo devo lasciare all’edicola e poi va a piedi. Adesso, poi, vuole il motorino, per ora gli ho detto di scordarselo, ma alla fine glielo darò. Sta crescendo, ma per me resterà sempre il mio bambino“.

