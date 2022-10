Belén Rodriguez è pazza d’amore per Stefano De Martino e, finalmente, smentisce le voci sulle seconde nozze.

La relazione tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino procede a gonfie vele. I due, che hanno vissuto periodi di grande lontananza, sono tornati a fare coppia fissa. Una decisione non facile, soprattutto per il conduttore napoletano, che ha dovuto fare i conti con la nascita di una figlia, Luna Marì, avuta dalla relazione di Belén con Antonino Spinalbese. “Non è stata facile perché io ho avuto un figlio da un’altra persona. Stefano doveva accettare una bambina che non è sua – ha confidato la Rodriguez a Verissimo – . Lui non ha avuto esitazioni e già per questo ha vinto tutto. Lui ha fatto una cosa bellissima, dolce e incredibile”.

Seconde nozze per Belén e De Martino?

In tanti, dunque, dopo la seconda riappacificazione si chiedono se Stefano De Martino e Belén si sposeranno per la seconda volta.

A smentire tali voci ci ha pensato proprio l’argentina, che ha raccontato di aver chiesto per ben due volte un divorzio che non è mai arrivato.

“Lo conosco da 10 anni, l’ho visto nel 2011 e conosciuto meglio nel 2012. Tra noi è successo il patatrac. Siamo sposati ancora e non c’è stato il divorzio – ha raccontato – . La storia è molto simpatica. Abbiamo chiesto il divorzio una volta, ma non è arrivato perché siamo tornati insieme subito. Poi ci siamo rilasciati, mi sono distratta un attimino. Abbiamo chiesto il divorzio un’altra volta”.

“Il giudice ci ha consigliato di aspettare. Abbiamo aspettato e siamo tornati insieme – ha concluso lei con il sorriso – . Quindi siamo ufficialmente sposati da sempre. Sì siamo marito e moglie ed è un’esclusiva mondiale”.

