Belen Rodriguez e Stefano De Martino “di nuovo” sposi. Una loro foto ha fatto il giro del web animando i fan della coppia.

Continuano a far parlare Belen Rodriguez e Stefano De Martino che in queste ore sono riapparsi sui social… come sposi. Ebbene sì, perché una loro foto risalente al periodo del matrimonio nel 2013 è diventata virale e ha fatto sognare i tanti fan della coppia.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sposi: la foto

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Le foto del passato sono state diffuse da Giuseppe Dicecca, ovvero lo stylist che per anni ha curato i look della showgirl. Nonostante la collaborazione con l’argentina sia terminata, l’uomo continua a condividere con lei un legame di profonda amicizia confermata proprio da alcuni scatti. L’ultimo proprio questo con i due vestiti da sposi: “Ricordi di un recente passato”, la didascalia dello stylist che ha riportato a galla uno degli scatti in versione bridal con l’ex marito.

Tale immagine ha subito suscitato nei fan grande emozione nonostante si tratti palesemente di una foto vecchia, anche se non esattamente quella del giorno del loro matrimonio. In questo caso, probabilmente, i due posavano fianco a fianco per qualche collezione bridal. Che possa essere un indizio per il futuro?

Per il momento sappiamo solo che tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento confermato dalle vacanze insieme e da qualche fine settimana passato in famiglia insieme al figlio Santiago e l’altra piccola Luna Marì, avuta dall’argentina con Antonino Spinalbese.

Di seguito il post Instagram con la foto in questione:

