Belen Rodriguez ha conquistato i fan con alcune delle foto del suo passato dove già si vedeva benissimo che sarebbe diventata bellissima.

Oggi Belen Rodriguez è diventata una delle showgirl più famose dello spettacolo italiano. Sui social la bella argentina ha postato spesso alcuni scatti “nostalgici” di quando era bambina o di quando, ancora giovanissima, ha intrapreso la carriera di modella e indossatrice. Scopriamo alcuni degli scatti del suo passato e vediamo com’è cambiata nel corso degli anni.

Belen Rodriguez ieri e oggi: le foto del passato

Belen ama condividere con i fan alcuni scatti del suo passato e sui social non ha mancato di mostrare ai suoi followers alcune immagini risalenti agli esordi della sua carriera come top model.

Belen ha condiviso anche alcuni scatti di quando era appena adolescente e viveva con i suoi genitori in Argentina.

Ma senza dubbio le foto più “cercate” del suo passato sono quelle in cui la showgirl, ormai una giovane donna, ha iniziato a ottenere i primi riscontri nel mondo della moda. La bellezza della showgirl era la stessa che l’ha resa celebre in Italia e spesso Belen ha usato questo genere di scatti per dimostrare ai fan di non essere ricorsa alla chirurgia plastica.

Belen Rodriguez ha anche postato nostalgica alcune foto risalenti a quando era bambina, e molti non hanno potuto fare a meno di notare la sua somiglianza con i figli Santiago e Luna Marì.

La showgirl ha postato sui social anche alcune immagine risalenti ai suoi vari cambi di look, come quando – nel 2016 – era solita sfoggiare una folta chioma bionda.

In molte delle sue foto del passato c’è chi ha riconosciuto la stessa identica bellezza di sua madre, Veronica Cozzani, che secondo la sorella di Belen sarebbe stata identica a lei.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG