Nuove foto pubblicate da Chi fanno emergere la figura di Emanuele nella questione Ilary-Totti. Ecco chi è e le rivelazioni del magazine.

Il magazine Chi, che aveva pubblicato per primo le prima foto di Francesco Totti insieme a Noemi Bocchi, ha fatto uscire delle nuove foto che ingarbugliano ancora di più la questione della separazione tra Totti e Ilary Blasi. Una di queste vede Noemi in acqua con un uomo, che è stato identificato con il nome di Emanuele, che sarebbe un amico di Ilary Blasi. L’uomo era già stato visto in compagnia di Totti e Noemi nel principato di Monaco, e quindi il mistero si infittisce. Perché sarebbe stato con Noemi e non con la sua amica Ilary? Il quadro della vicenda è ben lungi da essere chiaro.

Le foto di Chi di Noemi Bocchi e Emanuele

Ecco le foto di Chi:

Chi sempre scrive così sull’identità di Emanuele: “Si chiama Emanuele e lui e Ilary si conoscono da quando avevano 15 anni. È grazie a lei che ha conosciuto Totti, ed è lei che ha lasciato per seguire il capitano“. Sembra però, nonostante siano amici di vecchia data, che lui abbia scelto di stare dalla parte di Totti con Noemi.

E poi il magazine aggiunge anche: “Certo, stare dalla parte di Francesco può essere divertente: viaggi in località esotiche, tribuna vip allo stadio, porte aperte ovunque. E Totti aveva bisogno di non essere solo con Noemi, per non destare sospetti. Quando, infatti, lo scorso febbraio, uscirono le foto del capitano allo stadio, con Noemi seduta a poche file di distanza, Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, visto che l’amico era seduto accanto alla Bocchi. Ma la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi, che l’accompagnava. Così, quando abbiamo confermato che, invece, era Totti a frequentare Noemi, Ilary ha capito di essere stata ingannata anche dall’amico“.

La vicenda assume quindi risvolti sempre più misteriosi, che andranno chiariti nelle prossime settimane.

