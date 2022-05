Attacchi, frecciate e confessioni: Sonia Bruganelli si racconta a 360° a Chi tra lavoro, vita privata e progetti futuri.

Si è parlato di lei in questi giorni dopo il ritocchino e la blefaroplastica, ma Sonia Bruganelli continua ad essere al centro del gossip e della cronaca dello spettacolo anche per altro. La donna, moglie di Paolo Bonolis, parlando a Chi, ha lanciato qualche frecciata da una parte all’altra e ha pure rivelato una confessione che suo figlio Davide le ha fatto.

Il racconto di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli

Sempre molto diretta, Sonia Bruganelli ha ammesso di non sentire la mancanza del Grande Fratello Vip, che l’ha vista lo scorso inverno nelle vesti di opinionista. Non solo. La donna si è lasciata andare ad una stoccata niente male spiegando come nel casti di ‘Avanti un altro’ potrebbe esserci un ex concorrente che l’ha affascinata ma di non voler dire nulla in quanto da L’Isola dei Famosi potrebbero “prenderselo”.

“L’Isola dei Famosi ci ha svuotato il salottino (di Avanti un Altro, ndr) da Cicciolina a Carmen Di Pietro”, ha detto senza giri di parole. Salvo poi fare un complimento agli opinionisti che collaborano con Ilary Blasi: “Funzionano benissimo. Io ho una particolare simpatia per Nicola Savino. Una spalla fortissima per la conduttrice. Un po’ come Adriana Volpe per Alfonso”.

Tornando poi al GF Vip, la Bruganelli ha aggiunto: “Mio figlio Davide è un fan della trasmissione. A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG