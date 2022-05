Ancora siparietti senza esclusione di colpi a ‘Uomini e Donne’ dove volano pesanti accuse molto piccanti durante un confronto…

Non potevano non esserci sorprese e colpi di scena a ‘Uomini e Donne’. E allora ecco che nel corso dell’ultima puntata, torna a farsi largo Gemma Galgani che, nel confronto col signor Maurizio, ha lanciato pesanti accuse rivelando alcuni dettagli anche piccanti…

Uomini e Donne, le accuse di Gemma

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

La puntata odierna di ‘Uomini e Donne’ ha visto un momento davvero particolare quando al centro dello studio si sono ritrovati Gemma Galgani e il signor Maurizio. I due sono usciti insieme in esterna per poi continuare a frequentarsi per qualche giorno. La dama torinese ha raccontato di non essere interessata al cavaliere e di non aver provato nulla per lui. Anzi. Qualcosa ha provato: del fastidio, quando lui ha provato a baciarla.

Proprio questo racconto dei fatti ha aperto una dura discussione con diverse accuse da una parte e dall’altra. La più dura è arrivata ancora dalla bocca di Gemma che ha affermato: “Mi ha mandato dei messaggi dicendo che era troppo eccitato per dormire”. Parole che il signor Maurizio ha respinto con forza leggendo davanti a tutti il suo messaggio. “Buongiorno Gemma, mi sono alzato da cinque minuti. Ieri sera mi avevi caricato un poco”, ha esordito l’uomo. “Non riuscivo ad addormentarmi anche se poi ci sono riuscito anche profondamente tanto che non ho sentito la sveglia alle 8.30. Ci vediamo più tardi, ho desiderio di rivederti”.

Insomma, la versione di Gemma non era esattamente la verità tanto che Maria De Filippi l’ha pure rimproverata per le sue parole.

Di seguito il post Instagram del profilo di ‘Uomini e Donne’ sull’accaduto:

