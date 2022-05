Di ritorno dall’Honduras, Guendalina Tavassi è stata accolta dalla sorpresa del fidanzata con tanto cibo ma anche… un anello.

Una sorpresa bellissima per Guendalina Tavassi di ritorno da L’Isola dei Famosi. La ormai ex naufraga, che nelle scorse ore aveva parlato di qualche problema dovuto all’alimentazione, è stata accolta al suo rientro in Italia nel migliore dei modi. Il suo compagno, Federico Perna, le ha organizzato una sorpresa davvero unica.

Guendalina Tavassi: la sopresa tra cibo e anello

Isola dei famosi

Tornata in queste ore in Italia, precisamente a Roma, Guendalina Tavassi ha raccontato per filo e per segno le sue prime “mosse” in Patria. La donna è subito corsa a casa dove ha trovato una graditissima sorpresa che le è stata organizzata dal fidanzato Federico. Palloncini, dolci, teneri bigliettini e tantissimi cuori ricchi di significato. Uno spettacolo, quello trovato dalla Tavassi con tanto di cartonato formato da alcuni scatti fatti in Honduras, quando l’uomo era andato da lei per incontrarla. “Finalmente sei tornata!”, si legge nell’opera del fidanzato.

Da parte sua, la ragazza è rimasta davvero contenta ed emozionata e ha lasciato le sue stories Instagram parlare per lei: “Non ci posso credere, quanto sei la mia vita, quanto mi sei mancato e quanto ti posso amare. Sei il mio sorriso grande Cuore”. In una storia social, però, ecco comparire anche un anello. Si tratta solo di un’emoticon ma cosa avrà voluto dire? Che nella sorpresa ci sia stata anche una proposta di matrimonio?

Per saperlo occorre stare sintonizzati e seguire Guenda. Vedremo se darà altri aggiornamenti.

