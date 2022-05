Un simpatico post social di Valentino Rossi insieme alla figlioletta Giulietta ha raccolto tanti teneri commenti…

Una volta messo da parte il casco e la tuta da centauro, Valentino Rossi ha sicuramente molto più tempo da passare con la sua famiglia e, in questo caso, con la sua piccola figlioletta nata da poco, Giulietta. Sui social, sono sempre più le foto dell’ex pilota di MotoGP con la compagna Francesca Sofia Novello e la loro primogenita. L’ultimo scatto è stato davvero molto tenero e ha rivelato una particolare “passione” della bimba…

Valentino Rossi, la foto con Giulietta fa il pieno di like

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Vederlo sereno e libero, o quasi, da impegni di lavoro, fa ancora un certo effetto dato che per anni lo abbiamo visto impegnato in MotoGP in sella alla sua due ruote. Adesso, però, Valentino Rossi non corre più come prima e dopo aver detto addio alla classe regina delle moto ha senza dubbio più tempo da dedicare ad altre passioni e, soprattutto alle sue donne di casa.

Su Instagram, il Dottore ha pubblicato una foto a bordo della propria imbarcazione mentre tiene in braccio Giulietta. L’immagine porta con sé anche una didascalia particolare: “A Giulietta piace il mare”.

Alla piccola bimba di Rossi quindi piace l’acqua, la serenità di un panorama come quello che suo papà mostra fiero nello scatto ma, sicuramente, piace anche essere stretta dall’amore del genitore. Non sono stati tantissimi fin qui i post dell’ex pilota di MotoGP con la sua piccola e forse per questo che l’ultimo ha davvero raccolto tantissimi like e teneri commenti.

Di seguito il post Instagram di Rossi con la piccolina:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG