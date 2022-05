Un ex concorrente de L’Isola dei Famosi non se la passa affatto bene. Per sopravvivere cerca nei cassonetti oggetti da rivendere.

Dalle stelle, alle stalle o, in questo caso, ai cassonetti. Una triste parabola discendente quella dell’ex concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’ Davide Di Porto. In molti lo ricordano per la sua simpatia e per il suo essersi fatto vanto di essere stato un personal trainer oltre che un attore di film per adulti. Eppure, adesso, a distanza di tanti anni da quel 2010 quando prese parte al reality televisivo, le cose sono decisamente cambiate.

Da L’Isola dei Famosi ai cassonetti: parla Davide Di Porto

Isola dei famosi

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è stato intervistato da Nuovo TV e ha raccontato la sua vita attuale fatta di povertà e sofferenza anche per una situazione in famiglia non semplice a causa dei problemi di salute della madre.

“Voglio condividere con il pubblico la mia condizione”, ha detto Di Porto che afferma di non avere un lavoro per “colpa della pandemia”. E ancora: “Devo mantenere mamma Elisabetta: vive con me, ma è allettata e ha bisogno di cure”.

L’uomo ha anche raccontato di avere un desiderio: partecipare al Grande Fratello Vip: “Nei reality vedo certi personaggi e mi viene da ridere. Se c’è spazio per loro dovrebbe esserci anche per me”.

Come spiegato dal direttore di Nuovo Riccardo Signoretti, “rimasto senza lavoro, Davide Di Porto è ridotto a cercare nei cassonetti qualcosa da rivendere ai mercatini dell’usato”. Vedremo se in televisione qualcuno si ricorderà di lui e proverà a dargli una mano in qualche modo. Intanto sui social, è già polemica nei suoi confronti con tanti utenti che lo hanno attaccato invitandolo a cercarsi un vero lavoro piuttosto che sperare di tornare in televisione.

Di seguito il post Instagram con l’anticipazione dell’intervista su Nuovo TV:

