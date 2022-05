L’Isola dei Famosi continuerà più del previsto: chi è rimasto a giocare nel reality avrà un cachet più elevato. Il guadagno dei naufraghi.

L’Isola dei Famosi torna a far parlare di sé e questa volta non per qualche lite tra naufraghi o qualche new entry ormai prossima, ma per i guadagni che i concorrenti riceveranno una volta conclusa la trasmissione. Infatti, l’edizione di quest’anno è stata allungata di circa un mese e coloro che hanno accettato di rimanere in Honduras vedranno il loro compenso “migliorato”.

Isola dei Famosi: il cachet dei naufraghi rimasti

Isola dei famosi

Secondo quanto riportato dal sito Anticipazioni Tv, infatti, i concorrenti rimasti sull’Isola andranno a guadagnare una cifra maggiore rispetto a quella inizialmente prevista. Chi è rimasto in gioco avrà dalla sua un cachet pazzesco notevolmente aumentato.

In particolare, sono stati fatti alcuni nomi di naufraghi che avranno l’opportunità di ottenere molto più denaro. Per esempio, sempre secondo quanto scritto da Anticipazioni Tv, il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo, non otterrà più 3mila euro a settimana, bensì 6mila. Miglioramento economico anche per Nicolas Vaporidis, che da 5mila euro a settimana raddoppierà i suoi guadagni raggiungendo quota 10mila. Cifre da capogiro anche per Carmen Di Pietro e Lory Del Santo che percepiranno 14mila euro a settimana invece dei 7mila precedenti. Anche Roger Balduino si porterà a casa 8mila euro alla settimana invece di 2mila.

Sarà interessante poi capire quanto percepireanno invece Soleil Sorge e Vera Gemma che prenderanno parte al reality in Honduras a partire dai prossimi giorni.

Di seguito uno degli ultimi post su Instagram dei naufraghi rimasti su L’Isola dei Famosi:

