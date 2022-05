Ecco dove vedere Roma-Feyenoord in streaming e in TV: i giallorossi in campo nella prima finale di Conference League.

Roma-Feyenoord: è questa la finale della prima Conference League della storia. Per il calcio italiano è la grande possibilità di avere una propria squadra trionfatrice in Europa: l’ultimo successo di un club italiano al di fuori dei confini nazionali è stata quello dell’Inter nel 2010 quando, guidato da José Mourinho, vince la Champions League battendo in finale il Bayern Monaco. Poi la Juventus per due volte ha perso la finale di Champions, con il Barcellona prima e con il Real Madrid poi, mentre l’Inter nel 2020 è stato battuta in finale di Europa League dal Siviglia. Come un cerchio che si chiude, ad avere la possibilità di riportare una coppa europea in Italia è ora sempre Mourinho.

Dove vedere Roma-Feyenoord in streaming gratis e a pagamento: la finale di Conference League in diretta

Roma-Feyenoord è in programma mercoledì 25 maggio 2022 e si gioca alla Kombetare Arena di Tirana, in Albania. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 21.00 e ovviamente la partita si può vedere anche in diretta TV e in diretta streaming dall’Italia.

Nicolò Zaniolo

Roma-Feyenoord in TV è trasmessa da Sky Sport HD (canale 251), ma anche da Sky Sport Uno e da Sky Sport Football HD. Chi non fosse abbonato alla piattaforma satellitare può comunque vedere la partita in chiaro su TV8.

Ma è anche possibile vedere Roma-Feyenoord in streaming. Dove? Gli abbonati a Sky potranno collegarsi alla piattaforma Sky Go ma la finale di Conference League può essere vista in diretta streaming anche su Dazn e su Now TV. Se siete tifosi giallorossi (o semplici appassionati di calcio) e non fate parte di coloro che hanno un biglietto per vedere la partita dagli spalti della Kombetare Arena di Tirana, le possibilità di vedere in TV o in streaming la partita non mancano comunque.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG