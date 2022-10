Il caso Bellavia infiamma gli animi e la Regina de Roma ha tentato di fare irruzione nella casa del Gf Vip costringendo la polizia ad intervenire.

#iosoconBellavia è l’hashtag che spopola sui social dopo l’uscita del concorrente dal reality show in seguito al bullismo dei gieffini nei suoi confronti. Il popolo della rete è in sommossa e chiede provvedimenti seri contro i “vipponi”, ma c’è anche chi ha deciso di far sentire la propria voce direttamente da Cinecittà. È il caso di Regina de Roma, che è riuscita ad eludere la sorveglianza arrivando fino alla porta rossa del Grande Fratello Vip.

Regina de Roma, irruzione andata male al Gf Vip

Documentando sui social la sua iniziativa a favore di Marco Bellavia, Regina de Roma si è scagliata contro alcuni concorrenti del Gf Vip per il bullismo nei confronti dell’ex inquilino della casa.

“Siete degli schifosi e Ciacci è n’pezzo de me**a. Ginevra fai proprio schifo. Anzi fate tutti schifo – ha urlato la donna – . Ciacci sei un verme, Luca diglielo che è un verme. Ginevra pezza de m***a. Luca falli fuori tutti sti schifosi. Pamela Prati tu sei na ce**a. Ciacci verme tutte l’Italia ce l’ha con te. Brutti schifosi noi siamo con Marco, Ginevra fai schifo”.

PIANO PIANO VE FACCIO MALE A TUTTI pic.twitter.com/IRkkKB38Xn — La Regina De Roma (@lareginaderoma) October 2, 2022

La sua protesta, però, si è spostata oltre le mura di Cinecittà. Come raccontato da lei stessa, è riuscita a raggiungere la porta rossa nel tentativo di fare irruzione nella casa.

Fermata dalla polizia, è stata trasportata in questura. “Scusate amici sto qui in via Genova alla Caserma del centro. Aspetto il mio avvocato – ha raccontato lei via social – […]Mi hanno trovata davanti alla porta rossa. Volevo andare a prendere per la barba Ciacci per pulirmi le scarpe […]”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG