Non solo musica. Elodie non le manda a dire neppure in tema politica: il suo pensiero contro Giorgia Meloni…

Dal rapporto con Emma, a quello con Marracash. Elodie, quando parla, non è mai banale. E anche questa volta conferma la regola anche se il tema va ben oltre il suo “settore”. Niente musica e neppure rapporti sentimentali, la cantante, infatti, si è espressa in tema di politica ed in modo particolare contro il programma elettorale di Giorgia Meloni.

Elodie contro Giorgia Meloni: le parole

Elodie

Non è certo la prima volta che Elodie affronta temi legati alla politica e, anche in precedenza, nel suo mirino ci era finita la leader del gruppo Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. In queste ore, la cantante si è espressa in modo piuttosto duro sui social, lasciandosi andare ad un commento che non dà scampo ad interpretazioni.

“A me sinceramente fa paura”. Sono queste le poche parole che l’artista ha voluto scrivere nel suo post su Twitter condividendo con le persone che la seguono e tutto il resto degli utenti social il programma elettorale di FdI e quindi della Meloni.

La cantante ha allegato nel suo messaggio alcune delle parti più significative del programma del partito con particolare riferimento alla “difesa della famiglia tradizionale e lotta all’ideologia di gender”, oltre alla “difesa della nostra sovranità nazionale” e il “controllo delle frontiere e blocco navale”. La cantante ha repostato tutto quanto per esprimere il suo netto dissenso.

Come anticipato, già in passato la ragazza aveva preso una netta posizione contro FdI e Giorgia Meloni nello specifico: “Non ha cose più importanti da fare che decidere cosa è giusto o sbagliato per le persone? Non sta a te, non sei Dio, non ti ci avvicini neanche. Possiamo avere idee diverse, vedere la vita in modo diverso, ma non c’è bisogno di tutto quel livore e cattiveria”, le sue parole in passato.

Staremo a vedere se ci saranno repliche.

Di seguito il post Twitter di Elodie:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG