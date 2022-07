Tommaso Stanziani ha subito un grave lutto. Il ballerino, ex concorrente di Amici, lo ha annunciato sui social con alcune stories.

Solamente poche settimane fa avevamo parlato di lui in toni decisamente più positivi. Oggi, invece, Tommaso Stanziani vive e ci fa vivere un momento di grande commozione e tristezza. Il giovane ballerino, infatti, ha annunciato via social un grave lutto subito.

Tommaso Stanziani, il lutto: il messaggio social

Tommaso Stanzani

Grave lutto per Tommaso Stanzani che in queste ore ha voluto rendere partecipi i suoi seguaci sui social del momento davvero triste che ha colpiuto lui e la sua famiglia. Il ballerino, impegnato sentimentalmente con Tommaso Zorzi, ha reso noto di aver perso suo nonno.

L’uomo era una figura molto importante per lui e anche in passato, quando era concorrente ad Amici aveva più volte parlato del grande rapporto con lui e con sua nonna. Ecco perché, la terribile perdita del parente deve essere davvero un qualcosa di straziante per lui.

Non sappiamo le ragioni per cui il nonno di Stanziani sia venuto a mancare ma sappiamo che, purtroppo, ora non c’è più. A renderlo noto, come anticipato, proprio il ragazzo che sui social ha condiviso alcune stories che non lasciano troppo spazio ad interpretazioni.

“Ciao nonno”, ha scritto il giovane con una foto sua e del signore accompagnata anche da una emoticon della faccina triste.

In un’altra storia, poi, ecco un’altra foto molto forte con lui e i due nonni in uno scatto del passato felici. In questo caso, il tutto accompagnato da un cuore spezzato, forse a significare come ora la nonna non avrà al suo fianco il suo amore di una vita.

IN_Tommaso_Stanziani

Questo, invece, uno degli ultimi post su Instagram del ballerino:

