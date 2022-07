La nota ginnasta Carlotta Ferlito ha raccontato sui social la disavventura avuta in taxi con tanto di successiva segnalazione.

Un racconto che ha dell’incredibile, quello fatto da Carlotta Ferlito sui social. La nota ginnasta ha rivelato uno spiacevole episodio avuto con un tassista. Tutto nasce dalla necessità di pagare con la carta e non in contanti ma mai si sarebbe aspettata tale situazione…

Carlotta Ferlito, disavventura in taxi: i fatti

Carlotta Ferlito

Carlotta Ferlito ha raccontato nei dettagli sui social una brutta disavventura vissuta a bordo di un taxi. Tutta colpa di un tassista che, forse, non si aspettava la reazione della giovane ginnasta. La donna ha spiegato di aver subito un disservizio importante entrando nei dettagli di ciò che è accaduto.

Con un video su Tik Tok, dove è seguita da quasi 4 milioni di persone, la Ferlito ha spiegato che tutto è nato dalla sua richiesta di pagare con la carta avendo solo 10 euro in contanti: “Stavo tornando a casa, ed ero anche abbastanza vicino. Un taxi si ferma e il tassista mi fa ‘dove devi andare? Sali’. Io salgo ma prima di iniziare la corsa lo informo che avevo solo 10 euro in contanti e quindi se potevo pagare con la carta”.

Ed è proprio da questo momento che succede l’impensabile: “A quel punto mi dice ‘si, bastano bastano’. Inizia la corsa e io gli dico: ‘Comunque nel 2022 dove andiamo senza pos’. Lui inizia a fare storie e a dirmi che stavo facendo discorsi strani. Ad un certo punto si è fermato con le quattro frecce e mi ha detto di uscire che aveva accettato un’altra corsa. Io scendo e lo informo che visto che non stava facendo il suo lavoro l’avrei segnalato prendendo la targa”.

Il racconto poi prosegue con la reazione del tassista: “Io quindi scatto le foto alla macchina e lui scende e mi dice: ‘Se lei fa foto alla macchina la denuncio’. Io a mia volta continuo: ‘Posso anche cancellarle ma ho memorizzato la targa e le farò la segnalazione’. A quel punto cambia completamente tono e mi dice di risalire che mi avrebbe portato a destinazione”.

Alla fine, però, le cose non vanno come l’uomo avrebbe sperato: “Io non sono risalita e ho preso un altro taxi, tra l’altro con un papà di una ragazza che mi segue”.

Questo, invece, un recente post su Instagram dell’atleta:

