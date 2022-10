Striscia la notizia ha cercato di raggiungere Noemi Bocchi, ma la nuova compagna di Francesco Totti è fuggita davanti alle telecamere.

La relazione, ormai ufficializzata anche sui social, con Francesco Totti, ha reso Noemi Bocchi un personaggio popolare. La 34enne romana è sulla bocca di tutti e i paparazzi non la perdono di vista. Striscia la notizia ha cercato di intercettarla tramite l’inviato Capitan Ventosa, che sperava di poter ironizzare con lei sulle microspie e il gps usati dall’investigatore privato ingaggiato da Ilary Blasi per scoprire la nuova frequentazione dell’ex marito.

Noemi Bocchi fugge davanti alle telecamere

L’inviato del tg satirico di Canale 5, che da settimane ironizza sull’affair Totti-Blasi, ha tentato di raggiungere Noemi Bocchi.

Intercettata sotto casa sua, a Roma, la nuova fidanzata dell’ex giallorosso è apparsa particolarmente infastidita dalla presenza delle telecamere.

“Volevamo aiutarti, perché magari ci sono delle microspie sul tuo corpo, in auto o in casa. Noi possiamo aiutarti”, ha scherzato con lei Capitan Ventosa. Ma per le telecamere di Striscia la notizia, non c’è stato nulla da fare: la Bocchi è fuggita via a bordo della sua auto senza abbassare nemmeno il finestrino.

La nuova compagna di Totti, tuttavia, già alcuni giorni fa aveva manifestato la sua insofferenza nei confronti delle telecamere quando, in occasione del processo in tribunale contro l’ex marito Mario Caucci, è stata assalita dai giornalisti. “Mi state tormentando”, ha sbottato lei, sottolineando di voler rimanere ben lontana dai riflettori.

Qualcuno spia Noemi Bocchi? Capitan Ventosa dalla nuova lady Totti alla ricerca di microspie. Questa sera a Striscia. #Striscialanotizia #noemibocchi #FrancescoTotti https://t.co/ejHCZCX08j — Striscia la notizia (@Striscia) October 13, 2022

