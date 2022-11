Le indiscrezioni sulla fine dei rapporti professionali tra Francesco Totti e l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace sono state confermate.

Il portale Dagospia aveva anticipato l’ultimo colpo di scena riguardante la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando alle ultime notizie, l’avvocatessa Annamaria Bernardini de Pace era riuscita a trovare un accordo economico per una separazione consensuale tra l’ex calciatore e la conduttrice Mediaset. L’accordo era stato accettato dalla Blasi, ma Totti lo ha rigettato rescindendo il mandato conferito alla Bernardini de Pace.

Parla l’ex avvocato di Totti: cosa è successo

“Nella mia vita ho fatto il 95% di separazioni consensuali e il 5 % giudiziali – ha spiegato la celebre avvocatessa matrimonialista a Dagospia – . Avevo stilato un accordo che non è stato accolto, anche perché non piaceva al mio cliente e così la separazione consensuale l’abbiamo consumata io e Totti”.

Si è chiuso così il rapporto professionale tra il Pupone e la legale, che si è dimessa dall’incarico. Al fianco dell’ex sportivo, però, continuerà ad esserci l’avvocato Antonio Conte, che lo segue sin dai tempi della Roma.

Tra Totti e Ilary, quindi, la separazione giudiziale è cosa certa e il primo round è previsto per la primavera. Intanto, i due sono pronti a ritrovarsi domani 11 novembre in tribunale per discutere di Rolex e borse griffate.

