È finito (male) il matrimonio tra due ex volti noti di Uomini e Donne: ora lei ha deciso di vuotare il sacco confessando di essere stata tradita.

Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, ha abbandonato il dating show di Canale 5 insieme al corteggiatore Salvatore Di Carlo. L’amore tra i due è stato uno dei più seguiti e apprezzati. La coppia si sposò dopo un po’ di tempo, ma solo qualche settimana fa lei ha ufficializzato la separazione dal marito. Nelle ultime ore, sono tante le indiscrezioni secondo cui Salvatore ha più volte tradito Teresa nel corso del matrimonio e, dopo varie insistenze e gossip, la Cilia ha rotto il silenzio: “Sto passando per cornuta, non c’è niente di male”.

Teresa Cilia, i motivi della fine del matrimonio con Salvatore

Con una serie di Instagram story, quindi, Teresa Cilia ha commentato con i fan gli ultimi gossip sulle frequentazioni extraconiugali del marito, ammettendo di credere alle segnalazioni che le sono pervenute.

“Mi sono rotta le scatole, a tutto c’è un limite! – ha sbottato lei – . Ci tengo a precisare che sono sempre stata una signora perché non ho detto il motivo reale della rottura. Io di questa storia non ne sapevo nulla, queste frequentazioni che aveva il mio ex marito durante la nostra storia non le conoscevo, le sto conoscendo ora insieme a voi”.

“Alla luce del fatto di quello che è successo tra noi, posso immaginare e ci credo a questa cosa – ha continuato la ex di Uomini e Donne – . Sto passando per cornuta, non c’è niente di male […]Ora a me non interessa nulla, né di cosa fa, di cosa farà, né di cosa mi ha fatto. Io ho la coscienza pulita, sono sempre stata una donna con la d maiuscola, quello che si deve vergognare è lui”.

Teresa, quindi, ha ammesso di aver interrotto il matrimonio con Salvatore dopo aver scoperto dei messaggi compromettenti. “Ci siamo lasciati perché ho scoperto dei messaggi – ha fatto sapere lei – . Ho ripreso la mia vita in mano, io rimango sempre me stessa, fiera di me stessa. Non ho problemi. Le cose brutte le lascio agli altri”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG